Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: In den Kopf gesetzt
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden in einen Garten gerufen, wo sich ein junger Mann eine Eisenstange in den Kopf gerammt hat. Schnell wird klar: Er befindet sich nicht auf seinem Grundstück. Und wo ist der Anrufer? - Eine Frau bringt ihren unter höllischen Rückenschmerzen leidenden Mann in die Klinik. Der Mann wehrt sich heftig gegen die Behandlung. - In einer Tanzschule ist eine Frau in einen Tisch voller Gläser und Flaschen gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
