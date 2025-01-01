Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Brüder und Barrikaden
44 Min.Ab 12
Zwei Brüder müssen über eine Höhenrettung durch die Feuerwehr aus einer Wohnung befreit werden, einer der Jungen ist schwer verletzt! Wie kam es zu der gefährlichen Situation? - Ein Mann kommt nach einem Sturz in die Notaufnahme - und mit ihm Ungereimtheiten bezüglich des Unfallhergangs. Hat der cholerische Nachbar etwas mit der Verletzung zu tun? - Die Autobahnpolizisten stellen ein Pärchen, das seinen Wagen über die Autobahn schiebt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick