Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Baggerdiebstahl
44 Min.Ab 12
Drei Jugendliche kapern einen Bagger, verursachen einen schweren Unfall und fahren im Zickzack über die Autobahn. Wird es den Spezialisten gelingen, sie zu stoppen bevor Schlimmeres passiert? - Eine Frau rast mit ihrem Auto fast in die Notaufnahme und fährt dabei einen Krankenpfleger um, der sich verletzt. - Eine Frau ist die Treppe hinuntergestürzt und liegt hilflos im Keller. Die Spezialisten können ihr in letzter Sekunde helfen.
