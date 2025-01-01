Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Jugendliche kapern einen Bagger, verursachen einen schweren Unfall und fahren im Zickzack über die Autobahn. Wird es den Spezialisten gelingen, sie zu stoppen bevor Schlimmeres passiert? - Eine Frau rast mit ihrem Auto fast in die Notaufnahme und fährt dabei einen Krankenpfleger um, der sich verletzt. - Eine Frau ist die Treppe hinuntergestürzt und liegt hilflos im Keller. Die Spezialisten können ihr in letzter Sekunde helfen.

