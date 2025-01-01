Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Die Autobumser
44 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin fährt auf der Autobahn ihrem Vordermann auf. Was zuerst wie ein normaler Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Betrugsmasche. - Eine Frau wird von einem Radfahrer angefahren. Dieser begeht Fahrerflucht. Die Spezialisten versorgen die Verletzte in der Klinik am Südring. Da taucht plötzlich ein Mann auf, der dem Fahrerflüchtigen ähnlich sieht. - Und: Eine Frau bricht in einem Park zusammen. Die Spezialisten vermuten zuerst einen Schlaganfall ...
