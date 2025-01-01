Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Verpennt, verpeilt, verbrannt
44 Min.Ab 12
Bei einem Brand in einer Studenten-WG kämpfen die Spezialisten um das Leben einer der Bewohnerinnen. Wie kam es zu diesem Schrecklichen Vorfall? - Ein Mann bricht auf der Arbeit zusammen, seine Kollegen bringen ihn in die Notaufnahme. Seine Symptome stellen den Arzt jedoch vor ein Rätsel. - Dramatischer Fund auf einem Parkplatz: Eine Frau entdeckt ein ausgesetztes Baby neben ihrem Auto. Doch was ist mit der Mutter des Kleinen?
