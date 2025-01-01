Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schlaf, Tablette, schlaf

SAT.1Staffel 4Folge 90
Schlaf, Tablette, schlaf

Schlaf, Tablette, schlafJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 90: Schlaf, Tablette, schlaf

44 Min.Ab 12

Ein werdender Vater wird in einen schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt. Als die Spezialisten eintreffen, ist er nicht mehr ansprechbar. Wie konnte es zu dem Crash kommen? - Ein Mann kommt mit schweren Verbrennungen in die Notaufnahme. Als er während der Untersuchung anfängt, unkontrolliert zu zittern, stehen die Spezis vor einem Rätsel. - Bei einer Routinekontrolle am Flughafen fällt den Zollbeamten ein gefälschter Ausweis in die Hände.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen