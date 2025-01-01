Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Holz- und Beinbruch
44 Min.Ab 12
Blutiges Horror-Szenario im Wald: Ein Arbeiter wurde beim Holz häckseln in die Maschine gezogen. Der schwer verletzte Mann muss von den Spezialisten herausgeschnitten werden, bevor er behandelt werden kann. Wieder bei Bewusstsein, erinnert er sich, dass nicht er an dem Unfall schuld gewesen ist, sondern jemand anders. - Eine Studentin wird ohnmächtig im Treppenhaus ihres Wohnhauses aufgefunden. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin ...
