Auf Streife - Die Spezialisten

Holz- und Beinbruch

SAT.1Staffel 4Folge 96
Holz- und Beinbruch

Holz- und BeinbruchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 96: Holz- und Beinbruch

44 Min.Ab 12

Blutiges Horror-Szenario im Wald: Ein Arbeiter wurde beim Holz häckseln in die Maschine gezogen. Der schwer verletzte Mann muss von den Spezialisten herausgeschnitten werden, bevor er behandelt werden kann. Wieder bei Bewusstsein, erinnert er sich, dass nicht er an dem Unfall schuld gewesen ist, sondern jemand anders. - Eine Studentin wird ohnmächtig im Treppenhaus ihres Wohnhauses aufgefunden. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin ...

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

