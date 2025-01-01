Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Litfaßsäule im Weg
44 Min.Ab 12
Ein Vater ist mit seiner Tochter auf dem Beifahrersitz gegen eine Litfaßsäule gerast. Neben der Tochter ist auch ein Radfahrer verletzt. Doch der Fahrer kann sich nicht erinnern, wie es zu dem Crash kam. War der Unfallfahrer von einem aufreizenden Werbeplakat abgelenkt? Oder liegt die Unfallursache ganz woanders? Ein Mann bringt seine Frau mit schweren Brustschmerzen und Atemnot in die Klinik. Als der Arzt eine eingehende Untersuchung beginnt, stellt er Embolie fest.
