Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 101: Liebe ohne Worte
44 Min.Ab 12
Sophie muss zwischen ihren Eltern vermitteln, da Christian den 20. Hochzeitstag vergessen hat und Petra nun die komplette Ehe in Frage stellt. Während Christian zur Wiedergutmachung einen Kuchen backt, unternimmt Sophie einen klärenden Spaziergang mit ihrer Mutter. Schock! Als sie zurückkommen, steht das Haus in Flammen. Sophie muss nun nicht mehr die Ehe, sondern das Leben ihres Vaters retten!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick