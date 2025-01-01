Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 109: Teenage Roadrage
44 Min.Ab 12
Ein Teenager rast mit einem Auto los und fährt dabei seinen eigenen Vater auf dem Motorrad um. Lebensgefahr, denn aus dem Auto läuft brennbare Flüssigkeit aus - Ein junger Mann kommt mit Reizhusten, der keinen Auslöser zu haben scheint, in die Klinik. Eine vergessene Akupunkturnadel bringt die Spezialisten auf eine neue Spur - Ein kleiner Junge wird unter einem umgefallenen Regal begraben und liefert eine abenteuerliche Geschichte dazu ...
