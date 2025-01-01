Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer ist die Schönste im ganzen Land

Wer ist die Schönste im ganzen Land

Folge 110: Wer ist die Schönste im ganzen Land

44 Min.Ab 12

Bei einer Misswahl fällt eine der Teilnehmerinnen plötzlich von der Tribüne. Alles weist auf eine allergische Reaktion hin. - Eine DJane wird wegen Herzproblemen in die Notaufnahme gebracht. Als der Arzt ihren Oberkörper freilegt, entdeckt er Erstaunliches: Ein Tattoo auf ihrer Brust verlangt: "Bitte nicht reanimieren!" - Eine junge Frau rutscht völlig überraschend mit ihrem Fahrrad aus und stürzt. Kurz darauf schlittert ein Auto an derselben Stelle ungebremst gegen einen Baum.

