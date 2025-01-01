Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verbrüht und verbrannt

SAT.1Staffel 5Folge 116
Verbrüht und verbrannt

Verbrüht und verbranntJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 116: Verbrüht und verbrannt

44 Min.Ab 12

Ein Fitnesstrainer hat sich verletzt und hängt mehrere Wochen mit eingegipstem Bein zuhause fest. Seine zwei Schwestern teilen sich die Heimpflege-Pflicht für die Zeit, die es noch bis zur Genesung braucht - doch dann bricht ein Chaos mit schlimmen Folgen aus ... - Eine Referendarin stürzt kurz vor ihrer Abschlussprüfung eine Treppe hinab und reißt dabei einen Schüler mit ... - Als eine Mutter ihren Sohn von einem Fußballspiel abholen fährt, findet sie dort das reinste Chaos vor.

