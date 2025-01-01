Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 118: Der giftige Garten
44 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen alarmiert die Rettungskräfte. Ihr bester Freund ist furchtbar krank. Vor Ort erleben die Spezis eine Überraschung: Der Patient ist ein süßes Kaninchen, dem es sehr schlecht geht. Und: Eine Zahnarzthelferin wird während einer Behandlung von einem Patienten gebissen und muss in der Klinik am Südring notversorgt werden. Auf einmal taucht der bissige Patient in der Notaufnahme auf und hat eine schreckliche Nachricht für die junge Frau.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick