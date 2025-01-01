Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der giftige Garten

SAT.1Staffel 5Folge 118
Der giftige Garten

Der giftige GartenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 118: Der giftige Garten

44 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen alarmiert die Rettungskräfte. Ihr bester Freund ist furchtbar krank. Vor Ort erleben die Spezis eine Überraschung: Der Patient ist ein süßes Kaninchen, dem es sehr schlecht geht. Und: Eine Zahnarzthelferin wird während einer Behandlung von einem Patienten gebissen und muss in der Klinik am Südring notversorgt werden. Auf einmal taucht der bissige Patient in der Notaufnahme auf und hat eine schreckliche Nachricht für die junge Frau.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen