SAT.1Staffel 5Folge 120
Folge 120: Mutterseelenallein

44 Min.Ab 12

Ein fieberkrankes Baby wird von einem vermummten Mann in einer Babyschale vor die Notaufnahme gestellt. Schnell wird eine Verbindung zu einem Vermisstenfall einer vor drei Monaten verschwundenen Schülerin gefunden. Der Arzt geht davon aus, dass die Schülerin die Mutter des Babys ist - und ihr Leben am seidenen Faden hängt ... - Um ihren Schwarm und Blindenhund-Trainer zu retten, muss eine Blinde ihre größte Angst überwinden ...

