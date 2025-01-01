Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 127: Großer Fall für kleines Geld
44 Min.Ab 12
Auf der Rückfahrt von einem Einsatz machen zwei Sanitäter eine schreckliche Entdeckung: Zwei Männer hängen an der Außenwand eines Parkhauses! Bevor sie eingreifen können, stürzt einer der Männer in die Tiefe. - Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen. Was nach einem Magen-Darm-Infekt aussieht, entpuppt sich als echte Beziehungskrise und stellt ein Veganer-Pärchen auf eine harte Probe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick