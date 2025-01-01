Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kein Unfall - mit Folgen

SAT.1Staffel 5Folge 134
Kein Unfall - mit Folgen

Kein Unfall - mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 134: Kein Unfall - mit Folgen

44 Min.Ab 12

Auf der Landstraße kommt es um Haaresbreite zu einem Frontalzusammenstoß. Alles scheint glimpflich verlaufen zu sein, doch dann treten bei einer Hochschwangeren lebensbedrohliche Komplikationen auf. - Komplizierter Fall in der Notaufnahme: Eine Frau hat sich bei einem Sturz an Auge und Handgelenk verletzt. - An einer Raststätte behauptet ein junges Paar, einen leeren Tank und kein Geld für Benzin zu haben. Sie versuchen sich von anderen Reisenden Spritgeld zu leihen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen