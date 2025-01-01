Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 137: Pauken mit Pilz
44 Min.Ab 12
Die Leitstelle erreicht ein Notruf eines Jungen, der behauptet eingesperrt zu sein und Hilfe zu benötigen. Doch vor Ort ist der Junge nicht zu finden. Ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Und schlägt sein Asthma wieder zu? - Wenn aus Spaß an der Lust lebensgefährlicher Ernst wird: Ein fesselndes Sexabenteuer wird einer jungen Frau fast zum Verhängnis? - Ein Schild, das eine Hundefreilauffläche auszeichnet, ist umgestürzt und hat eine Radfahrerin verletzt.
