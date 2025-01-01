Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 142: Schlauchboot ohne Lotse
44 Min.Ab 12
Ein sonniger Tag am Baggersee endet für eine Familie mit einem riesigen Schrecken: Nicht nur der ältere Sohn ist plötzlich verschwunden, auch sein kleiner Bruder ist plötzlich nicht mehr aufzufinden. - Das Treffen einer ehemaligen Schulband endet skurril: Dem eingelieferten Schlagzeuger kleben die Drumsticks an den Händen ... - Die Autobahnpolizei wird an einer Raststätte auf das völlig überladene Auto einer Studentin aufmerksam und verbietet ihr die Weiterfahrt.
