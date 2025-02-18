Petri Heil den SUP-YogisJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 144: Petri Heil den SUP-Yogis
44 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Drei junge Frauen genießen das schöne Wetter, um auf ihren SUP-Boards auf dem Badesee Yoga zu machen. Doch als eine von ihnen in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet werden muss, nimmt der sommerliche Ausflug ein dramatisches Ende. - Als eine junge Mutter mit gebrochenem Fuß ins Krankenhaus kommt, erleidet ihr Sohn plötzlich einen Anfall. - Zwei Kinder wurden entführt. Der Hinweis einer aufmerksamen Nachbarin führt die Spezis in ein nahes Waldgebiet.
