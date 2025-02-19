Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 146vom 19.02.2025
44 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Eine Tierärztin gerät ins Visier des Zolls, da sie in ihrer Praxis illegale Medikamente einsetzen soll. - Eine junge Frau wird mit Durchfall und einem positiven Schwangerschaftstest in die Notaufnahme gebracht. Doch dort stellt sich heraus: Sie ist gar nicht schwanger. - Eine Frau findet am Morgen den bewusstlosen Nachbarsjungen neben ihrem Pool. Hat er sich mit den Resten der Party von letzter Nacht betrunken?

SAT.1
