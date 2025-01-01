Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 150
44 Min.Ab 12

Die Rettungshundestaffel entdeckt während einer Übung in einer alten Festungsanlage tatsächlich einen Verletzten. Abwehrspuren an seinem Körper deuten auf einen Angriff hin. - In einem Sanitärbetrieb brechen gleich mehrere Angestellte mit ganz verschiedenen Krankheitssymptomen zusammen. Zudem setzen bei einer Mitarbeiterin auf einmal die Frühwehen ein. Für die Spezialisten stellt sich die Frage, ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen.

