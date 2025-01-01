Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 159: Trau Dich
44 Min.Ab 12
Als Lisa den PKW ihres Freundes mit einer Damenhandtasche auf dem Beifahrersitz an einem alten Mühlturm entdeckt, ist sie sicher, dass er sie mit seiner Angestellten betrügt. Doch dann stößt Lisa im Turm auf ihre blutüberströmte Rivalin. Was ist mit ihr geschehen? Und wo steckt Stefan? Und: Ein übel zugerichteter Junge wird von seiner Freundin in die Notaufnahme gebracht - angeblich ist er von einer Gang vermöbelt worden. Die Eltern sind entsetzt und wollen die Polizei rufen ...
