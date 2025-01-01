Im Dunkel ist schlecht munkelnJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 162: Im Dunkel ist schlecht munkeln
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wurde vor einiger Zeit Opfer eines Raubüberfalls und hat nur die Stimme des Täters gehört. Als sie nach geraumer Zeit zu einem Speed-Dating geht, kommt es zu einem folgenschweren Déjà-vu. - Ein kleiner Junge wird von seinem großen Bruder mit auffälligem Ausschlag am Körper in die Klinik am Südring gebracht. Die Ärzte stellen eine schockierende Diagnose. - Die Spezialisten müssen den Arm eines kleinen Jungen aus einem Briefkastenschlitz befreien.
