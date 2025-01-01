Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Im Dunkel ist schlecht munkeln

SAT.1Staffel 5Folge 162
Im Dunkel ist schlecht munkeln

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 162: Im Dunkel ist schlecht munkeln

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wurde vor einiger Zeit Opfer eines Raubüberfalls und hat nur die Stimme des Täters gehört. Als sie nach geraumer Zeit zu einem Speed-Dating geht, kommt es zu einem folgenschweren Déjà-vu. - Ein kleiner Junge wird von seinem großen Bruder mit auffälligem Ausschlag am Körper in die Klinik am Südring gebracht. Die Ärzte stellen eine schockierende Diagnose. - Die Spezialisten müssen den Arm eines kleinen Jungen aus einem Briefkastenschlitz befreien.

