Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mädelstrip

SAT.1Staffel 5Folge 167
Mädelstrip

MädelstripJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 167: Mädelstrip

44 Min.Ab 12

Die Schülerinnen Kira und Denise waren heimlich auf einer Party und brauchen nun dringend Hilfe. Doch Kiras Vater, der beide abholen wollte, erscheint nicht am vereinbarten Treffpunkt. - Als der Vermieter der zehnjährigen Ronja verbietet, Kater Mikesch in der Wohnung zu halten verbarrikadiert sich das Mädchen mit dem Tier im Keller des Miethauses. Doch nach einem markerschütternden Schrei bleibt es totenstill.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen