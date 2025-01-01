Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verheerende Verwechslung

SAT.1Staffel 5Folge 32
Verheerende Verwechslung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 32: Verheerende Verwechslung

44 Min.Ab 12

Auf der Autobahn kommt es zu einem rätselhaften Unfall, als zwei Wagen scheinbar grundlos ineinander krachen. Als der vermeintliche Ersthelfer unter starkem Husten zusammenbricht, spitzt sich die Situation zu. Was hat es mit dem stechenden Geruch auf sich? Außerdem: Beim Paintball-Spielen hat sich ein junger Mann verletzt. Was zunächst wie ein eher harmloses Missgeschick aussieht, entpuppt sich als Wettlauf gegen die Zeit, weil sein Freund auf einmal Blut spuckt.

SAT.1
