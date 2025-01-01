Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Reklamation

SAT.1Staffel 5Folge 35
Reklamation

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 35: Reklamation

44 Min.Ab 12

Eine Frau muss am Telefon anhören, wie ihr Bruder mit dem Auto verunglückt. Er arbeitet bei einem Zirkus und war mit Lamas auf dem Weg zum Tierarzt! Als die Unfallstelle gefunden ist, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der schwerverletzte Fahrer und die vermutlich hochansteckenden Tiere sind verschwunden. Außerdem: Im Krankenhaus wird ein Vater behandelt, der von Tankstellenräubern niedergeschlagen wurde, die dann mit dem Familienauto flüchteten.

