Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Krähenfuß, ick hör dir trapsen
44 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Nach einem Sturz wird eine Frau in einem unerklärlich schlechten Zustand eingeliefert. Der Arzt diagnostiziert ein akutes Nierenversagen als Sturzgrund, was die Tochter und den jungen Lebensgefährten der Mutter aneinandergeraten lässt. Als der Mediziner dem Grund für den Organschaden nachgeht, eröffnen sich menschliche Abgründe. Was wurde der Frau bloß angetan? - Und: Ein junger Mann steckt mit seinem Arm in der Toilette fest und hat plötzlich stechende Schmerzen in der Brust.
