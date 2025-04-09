Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Von Baggern und Bomben

SAT.1Staffel 5Folge 43vom 09.04.2025
Von Baggern und Bomben

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: Von Baggern und Bomben

44 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Ein Familienvater wurde von einer Baggerschaufel eingeklemmt und kann sich nicht selbst befreien. Plötzlich stellen die Spezis auch noch fest, dass der Mann wohlmöglich auf einer alten Fliegerbombe liegt, die jederzeit hochgehen könnte! - Zwei Motorradfans haben sich beim Schrauben an ihren Maschinen verletzt. Während der eine verarztet wird, erleidet der andere plötzlich einen Krampfanfall! Die Spezis stehen vor einem Rätsel.

