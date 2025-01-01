Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Die Keller-Frau
43 Min.Ab 12
Großeinsatz der Feuerwehr: Im Keller eines Wohnhauses ist ein Brand ausgebrochen. Die Anwohner sind schnell evakuiert. Doch dann wird ein kleiner Junge vermisst und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und: Ein schwangere Frau läuft direkt vor der Notaufnahme vor einen startenden Rettungswagen. Als sie plötzlich kollabiert, beginnt eine dramatische Rettungsaktion für Mutter und Baby.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick