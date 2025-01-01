Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: Castle Greif
44 Min.Ab 12
Nach dem erschreckenden Notruf eines kleinen Mädchens herrscht höchste Alarmbereitschaft bei den Spezialisten. In dem Haus, in dem das Kind lebt, brennt es. Man kann den Großvater aus dem Haus retten, doch mit großen Schrecken stellt man fest, dass das Mädchen plötzlich verschwunden ist. Die Spezialisten arbeiten auf Hochtouren, um die Kleine zu finden.
