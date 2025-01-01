Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 66
Folge 66: Castle Greif

44 Min.Ab 12

Nach dem erschreckenden Notruf eines kleinen Mädchens herrscht höchste Alarmbereitschaft bei den Spezialisten. In dem Haus, in dem das Kind lebt, brennt es. Man kann den Großvater aus dem Haus retten, doch mit großen Schrecken stellt man fest, dass das Mädchen plötzlich verschwunden ist. Die Spezialisten arbeiten auf Hochtouren, um die Kleine zu finden.

