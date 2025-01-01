Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wünsche an Mr. Adebar

Folge 72: Wünsche an Mr. Adebar

44 Min.Ab 12

Horrorszenario einer Mutter: Der eigene Sohn ist vom Scheunendach gestürzt. Und der Ehemann hängt nach einem gescheiterten Rettungsversuch seines Kindes am Dach und droht ebenfalls zu fallen. Eine dramatische Rettung beginnt. Außerdem: In der Notaufnahme müssen sich die Spezialisten um ein Tanzpaar kümmern, die sich bei der Ausübung ihres Sports gegenseitig verletzt haben. Die auffallende Aggressivität der Tanzpartnerin gibt den Ärzten Anlass für weitere Untersuchungen.

