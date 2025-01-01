Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Das verräterische Herz
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird eingeliefert, der seinen Wagen gegen eine Wand setzte. Seine Freundin wurde lebensgefährlich verletzt und bei dem PKW-Fahrer setzt plötzlich Kammerflimmern ein. - Eine Frau stürzte wegen eines Schwindelanfalls von einer Haushaltsleiter. Ihr Bein ist so verkeilt, dass es mit einem Bolzenschneider befreit werden muss. - Zwei an einem See vermisste Kinder müssen gerettet werden - wegen der Kälte und der Vorerkrankung eines der Jungen ein Wettlauf gegen die Zeit.
