Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Fatale Bissspuren
44 Min.Ab 12
Team Delta wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Auto ist in einen parkenden Wohnwagen gekracht. Der Fahrer ist eingeklemmt. Die beiden weiteren Verletzten widersprechen sich jedoch darüber, wie der Unfall passiert ist. Ist wirklich jemand aus einem fahrenden Auto gesprungen? - Ein Mann setzt seinen Wagen vor die Wand. Als den Ärzten in der Notaufnahme klar wird, dass er unter Sehstörungen leidet, zählt jede Minute, denn es könnte sich um einen Schlaganfall handeln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick