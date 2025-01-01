Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Die Butterfahrt
44 Min.Ab 12
Schweres Busunglück auf einer Landstraße. Die Insassen haben Todesangst, denn: Aus dem Motor dringt Qualm ins Innere des Busses, doch niemand kommt raus ins Freie, weil die Türen klemmen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Spezialisten setzen alles daran, die Verletzten so schnell wie möglich zu bergen. Dabei kommen sie auch der Unfallursache auf die Spur und die hinterlässt alle Beteiligte fassungslos.
