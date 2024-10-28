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Auf Streife - Die Spezialisten

Rapunzel lass dein Haar herunter

SAT.1Staffel 5Folge 92vom 28.10.2024
Rapunzel lass dein Haar herunter

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Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Rapunzel lass dein Haar herunter

44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Ein junger Mann verunglückt bei einem Fotoshooting. Doch seine Rettung ist nicht einfach. - Bei einem Straßenbauunfall wird ein Arbeiter von einem Kollegen schwer verletzt. Doch nicht nur das Opfer, auch der Verursacher macht dem Arzt Sorgen. - Eltern in Angst! Ihre sechsjährige Tochter ist verschwunden, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Lieblingspony verkauft werden soll. Auf dem Reiterhof findet der Suchtrupp einen Abschiedsbrief ...

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