Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Brandgefährliche Kälte
44 Min.Ab 12
In einer Catering-Küche kommt es zum Brand. Warum hat der anwesende Koch den Brand nicht wahrgenommen und verhindert? Und wo steckt die Azubine, die bis gerade eigentlich mit der nun lichterloh brennenden Fritteuse beschäftigt war? Noch ahnt jedoch niemand, in welch großer Gefahr die junge Frau steckt. Und: Ein Mann und seine Schwiegermutter kommen mit schweren Verletzungen in die Klinik, obwohl die beiden nur mit einer ganz normalen Heimpflege-Routine beschäftigt waren.
