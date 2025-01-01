Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Brandgefährliche Kälte

SAT.1Staffel 5Folge 93
Brandgefährliche Kälte

Brandgefährliche KälteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 93: Brandgefährliche Kälte

44 Min.Ab 12

In einer Catering-Küche kommt es zum Brand. Warum hat der anwesende Koch den Brand nicht wahrgenommen und verhindert? Und wo steckt die Azubine, die bis gerade eigentlich mit der nun lichterloh brennenden Fritteuse beschäftigt war? Noch ahnt jedoch niemand, in welch großer Gefahr die junge Frau steckt. Und: Ein Mann und seine Schwiegermutter kommen mit schweren Verletzungen in die Klinik, obwohl die beiden nur mit einer ganz normalen Heimpflege-Routine beschäftigt waren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen