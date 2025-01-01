Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Second-Hand-Girl

SAT.1Staffel 5Folge 94
Second-Hand-Girl

Second-Hand-GirlJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 94: Second-Hand-Girl

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau steckt in einem Altkleidercontainer fest. Erst als die Feuerwehr dazukommt, wird klar, wie ernst die Lage wirklich ist. Und: Beim Toben mit seiner Tante wird ein Erstklässler verletzt und in der Notaufnahme untersucht. Doch wie es zu dem Unfall kommen konnte, kann die verzweifelte Mutter sich nicht erklären. Als es dann jedoch plötzlich ihrer Schwester immer schlechter geht, kommen Angehörige und Ärzte einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

