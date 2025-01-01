Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Second-Hand-Girl
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau steckt in einem Altkleidercontainer fest. Erst als die Feuerwehr dazukommt, wird klar, wie ernst die Lage wirklich ist. Und: Beim Toben mit seiner Tante wird ein Erstklässler verletzt und in der Notaufnahme untersucht. Doch wie es zu dem Unfall kommen konnte, kann die verzweifelte Mutter sich nicht erklären. Als es dann jedoch plötzlich ihrer Schwester immer schlechter geht, kommen Angehörige und Ärzte einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur.
