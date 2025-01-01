Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein trockenes Versteck

SAT.1Staffel 5Folge 97
Ein trockenes Versteck

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 97: Ein trockenes Versteck

44 Min.Ab 12

Keine schöne Überraschung: Bei einem Kindergeburtstag bricht Feuer aus und bringt die kleinen Gäste in Lebensgefahr. Zum Glück können die Spezialisten fast alle Kinder aus dem Haus retten - nur der jüngste Besucher bleibt verschollen ... Aufregung in der Klinik am Südring: Ein Handwerker ist bei Reparaturarbeiten vor der Notaufnahme von der Leiter gestürzt. Der Grund: eine Bleivergiftung. Die Spezis ermitteln, wie es dazu kommen konnte?

SAT.1
