Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Heiermann
44 Min.Ab 12
Notfall im Studentenwohnheim. Die Einsatzkräfte müssen sich um eine Gruppe junger Studenten kümmern, die kollektiv unter Bewusstseinseintrübung leiden. - Ein Mann wird in die Notaufnahme gebracht, nachdem er gestürzt ist. Angeblich war er mit Freunden zum Angeln verabredet, was sich jedoch als Lüge herausstellt. Es wird ein Medikament bei ihm gefunden, auf das nur sein Bruder angewiesen ist. Und dieser klagt am Telefon über Atemnot. Welches Geheimnis haben die beiden Brüder?
