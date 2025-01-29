Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 22vom 29.01.2025
Als die 14-jährige Tinka ihre große Schwester schwerverletzt in der Garage findet, ist sie nicht zu bremsen - immerhin will sie einmal Feuerwehrfrau werden. Ohne zu Zögern ruft sie die 112 und wächst beim Retten über sich selbst hinaus ... Vom Flughafen direkt in die Notaufnahme! Ein Kanaren-Urlauber hat sich den ganzen Heimflug elend gefühlt. Es stellt sich heraus, dass er einen heftigen Sonnenbrand erlitten hat. Doch es kommt noch schlimmer ...

