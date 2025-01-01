Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Zu tief gestapelt
44 Min.Ab 12
Lena ist erschüttert, als sie ihre hochschwangere Schwester Maike an deren Arbeitsstelle findet. Offenbar ist sie von einer Leiter gestürzt, als sie mit ätzendem Putzmittel hantierte. Außerdem: Die Mutter eines 8-jährigen Mädchens hat sich bisher geweigert, ihre Tochter gegen Masern impfen zu lassen und muss nun mit den Konsequenzen leben. Und: Eine frischgebackene Mutter findet ihren Mann verletzt im Garten vor. Außerdem ist ihr Baby spurlos verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick