Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Heu leise
44 Min.Ab 12
Ein tonnenschweres Strohrad löst sich beim Umschichten vom Gabelstapler und begräbt einen jungen Landwirt. Können die Rettungskräfte sein Leben retten? - Ein Pilot wird nach einer Bruchlandung mit zwei Passagieren eingeliefert. Offenbar ist er betrunken, er schwört jedoch, nichts getrunken zu haben. - Kurz vor der Hochzeit flippt eine zuvor noch euphorische Brautmutter aus und verwüstet ein Brautmodengeschäft. Was ist bloß in sie gefahren?
