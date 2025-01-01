Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Vor verschlossener Tür

SAT.1Staffel 6Folge 34
Vor verschlossener Tür

Folge 34: Vor verschlossener Tür

44 Min.Ab 12

Ein Mann steht zuhause unerwartet vor verschlossener Tür - und riecht Rauch! Sind sein Kind und seine Frau in Lebensgefahr? - Außerdem: Ein Mädchen hat Atemnot. Auf ihrem Röntgenbild: ein runder Gegenstand in der Speiseröhre. Doch das Kind schweigt ... - Und: Eine junge Frau will ihren Freund von der Massage abholen, doch statt auf der Massagebank liegt er ohnmächtig in den Scherben eines Glastischs. Warum nur?!

