SAT.1Staffel 6Folge 38
44 Min.Ab 12

Eine Frau hat mit ihrem Schwarm ein paar prickelnde Stunden erlebt. Plötzlich ist er wie verwandelt, schlägt um sich und behauptet, sie hätte ihn betäubt. - Außerdem: Eine Jugendliche hält sich für eine hässliche Riesin. Ist ihre Körpergröße auch Schuld an ihren Schmerzen? - Und: Ein junger Mann wurde von einer Schlange gebissen. Seine Mutter kann nicht auf die Einsatzkräfte warten und muss Erste Hilfe leisten, bevor es zu spät ist.

SAT.1
