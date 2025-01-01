Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 40
44 Min.Ab 12

Auf einem Aussichtsturm werden Spaziergänger ausgeraubt - der Bruder der Ersthelferin Laura leistet Widerstand, wird attackiert und bricht mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung zusammen. - Als sich Monas Freund Jan nach einem Radunfall in der Notaufnahme völlig durchgeknallt verhält, vermutet sie, dass dessen Bruder seine Hände im Spiel hat. - Als sich Bürohengst Thomas mit Aikido fit machen will, bricht er schon beim Aufwärmtraining zusammen.

SAT.1
