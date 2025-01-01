Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

S(c)hre(c)k lass nach

SAT.1Staffel 6Folge 43
S(c)hre(c)k lass nach

S(c)hre(c)k lass nachJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: S(c)hre(c)k lass nach

44 Min.Ab 12

Ein Schreck für die Eltern: Ein Chemiebaukasten explodiert im Zimmer ihres Sohnes. Das Fenster steht offen, vom Jungen keine Spur. - Eine junge Frau wird nach einem Fahrradsturz in die Notaufnahme gebracht. Bald darauf bricht sie mit starken Unterleibsschmerzen zusammen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. - Bei einer Routineuntersuchung des Zolls kommt es zu einem folgenschweren Vorfall: Ein Taxifahrer läuft vor ein Auto. Wollte er fliehen oder steckt etwas anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen