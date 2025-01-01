Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 47: Gefahr an der Wand
44 Min.Ab 12
Ein Mann will seine Mutter besuchen, doch Rauch dringt aus den Fenstern. Wer ist der Fremde auf dem Balkon? Hat er womöglich den Brand gelegt? - Einer Sängerin bleibt in der Probe für ein wichtiges Casting die Stimme weg. Sie erhofft sich in der Klinik schnelle Hilfe und erfährt, dass sie in Lebensgefahr schwebt. - Eine junge Frau baut offenbar absichtlich einen Unfall mit ihrem Pkw. Was steckt dahinter? Und hat ihr Beifahrer etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick