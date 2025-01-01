Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Träume im Hexenhaus
44 Min.Ab 12
Bei Renovierungsarbeiten stürzt eine Frau benommen von einer Leiter - während ihr Mann hinter verschlossener Badezimmertür und laufendem Wannenwasser das Bewusstsein verliert. Die Tochter des Paares und die Spezialisten müssen eilig zur Rettung schreiten? Ein feuchtfröhlicher Hausparty-Abend wird für eine Studentin und ihre zwei besten Freundinnen zum Albtraum, als eine von ihnen verletzt wird und die andere spurlos verschwindet.
