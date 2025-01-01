Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die verbrannte Braut

SAT.1Staffel 6Folge 51
Die verbrannte Braut

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 51: Die verbrannte Braut

44 Min.Ab 12

Andreas hat seine Prüfungsangst scheinbar besiegt, doch verunglückt dann schwer bei der praktischen Fahrprüfung mit seinem Motorrad. Was hat ihn so verunsichert? Ein Mädchen leidet unter dem Verlust ihres entlaufenen Hasen. Dann bricht ihr Opa Blut hustend zusammen. Wird der Arzt einen gefährlichen Zusammenhang finden? Nach der Trauung bleibt nur Paulas verbranntes Brautkleid zurück. Hat ihr stalkender Ex-Freund etwas mit ihrem Verschwinden am Hochzeitstag zu tun?

