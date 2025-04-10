Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Sahne mit Schuss
44 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Auf seinem Junggesellenabschied wird der Bräutigam von seiner Ex überrascht, die aus einer Torte springt und ihn lebensgefährlich verletzt. - Ein Mann hängt mit seinem Ohr im Reißverschluss des Tops seiner Freundin fest. Wie konnte es zu so einem seltsamen Unfall kommen? - Eine Mutter findet ihren zehnjährigen Sohn verletzt in der Wohnung des Nachbarn. Der sollte auf Filius aufpassen, ist aber spurlos verschwunden ...
